Fenerbahçe, Spartak Trnava Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Antona Malatinského Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Bu antrenmanla UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı hafta maçında deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

(İHA)