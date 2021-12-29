Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk yarı karnesi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk yarı karnesi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk yarı karnesi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 32 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, istediği performansı sergileyemedi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 32 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, istediği performansı sergileyemedi.

Süper Lig'in ilk 19 haftalık periyodunda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 32 puanın 18'ini iç sahada, 14'ünü ise deplasmanda oynadığı müsabakalarda hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, toplam 31 kez fileleri havalandırırken, bu gollerin 26'sı ayakla, 2'si kafa vuruşuyla, 3'ü ise penaltı atışıyla kaydedildi. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Toplam 5 maçta kalesini gole kapatmayı başaran sarı-lacivertliler, sadece 1 müsabakada gol sevinci yaşayamadı. Oynadığı müsabakaların 11'inde ilk golü bulan Fenerbahçe, bunların 8'ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip, ilk golü kalesinde gördüğü 8 karşılaşmanın 4'ünde ise sahadan puansız ayrıldı.

En çok süre alan Szalai

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Süper Lig'in ilk yarısında en çok süre alan isim olarak dikkati çekti.

Szalai, forma giydiği 18 maçta 1464 dakika sahada kalarak sarı-lacivertli takımın ligdeki en istikrarlı oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'de Szalai'den sonra en fazla süreyi, çıktığı 17 karşılaşmada 1421 dakika sahada kalan Güney Koreli stoper Kim Min-jae aldı.

En golcü Mesut Özil

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gol atan oyuncusu Mesut Özil oldu.

Ligin ilk 19 haftasında fileleri 31 kez havalandıran sarı-lacivertli ekipte toplam 13 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

Fileleri 7 kez havalandıran yıldız futbolcu Mesut Özil, en golcü isim olarak ön plana çıktı. Serdar Dursun 5, Mergim Berisha ile Miha Zajc ise 3'er gole imza attı.

Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Diego Rossi ve Enner Valencia 2'şer kez ağları sarsarken, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Dimitrios Pelkas ise birer gol kaydetti.

3 kırmızı ve 38 sarı kart

Sarı-lacivertli futbolcular, Süper Lig'in ilk yarısında 3 kırmızı ve 38 sarı kart gördü.

Fenerbahçe'nin ligin ilk 19 haftasında oynadığı müsabakalarda Marcel Tisserand, Kim Min-jae ve Filip Novak, birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu arada sarı-lacivertli takım, çıktığı 19 maçta toplam 87 oyuncu değişikliği yaptı.

Ligin ilk yarısında forma giyen sarı-lacivertli futbolcuların istatistikleri şöyle:

FutbolcuMaçSüreSarı kartKırmızı kartGol
Attila Szalai1814643--
Kim Min-jae17142121-
Ferdi Kadıoğlu1512371-2
Luiz Gustavo1311093-1
Mesut Özil161013--7
Filip Novak14993312
Bright Osayi-Samuel149621-1
Altay Bayındır108831--
Marcel Tisserand1284921-
Berke Özer108271--
Miha Zajc147814-3
Diego Rossi147491-2
Mergim Berisha11665--3
Miguel Crespo116422-1
Serdar Dursun14629--5
Enner Valencia136221-2
Serdar Aziz105933--
Mert Hakan Yandaş115764--
İrfan Can Kahveci95433-1
Jose Sosa104911--
Muhammed Gümüşkaya10490---
Nazım Sangare114721--
Dimitrios Pelkas93241-1
Max Meyer4215---
Mbwana Samatta3163---
Ozan Tufan114---
Arda Güler26---

Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Kısa sürede binlerce tweet atıldı

Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Kısa sürede binlerce tweet atıldı

 Habermetre verileri açıkladı! İşte 2021'de rakiplerini geride bırakan spor insanı

Habermetre verileri açıkladı! İşte 2021'de rakiplerini geride bırakan spor insanı

 Güzel oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşadığı iddia edilen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti

Güzel oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşadığı iddia edilen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title