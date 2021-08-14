Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıkladı.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıkladı. Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda yeni transferler Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Min-Jae Kim'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ile birlikte Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nabil Dirar yer almadı.

Sarı-lacivertli ekibin Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Nazım Sangare, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Samatta, Serdar Dursun."MERT HAKAN YANDAŞ KADRODAN ÇIKARTILDI

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş'ın gerçekleştirilen son antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebiyle MR'ı çekildi. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen milli oyuncunun tedavisine başlanırken kamp kadrosundan da çıkartıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı