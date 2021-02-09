Özdemir ve Güneş Kadıköy'de
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Özdemir ve Güneş Kadıköy'de

09.02.2021 20:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:46
Özdemir ve Güneş Kadıköy'de

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan kupa mücadelesini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tribünden birlikte izliyor.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan kupa mücadelesini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tribünden birlikte izliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş birlikte takip ediyor. İkili müsabaka esnasında birçok kez fikir alışverişinde bulunuyor.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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