Özdemir ve Güneş Kadıköy'de
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan kupa mücadelesini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tribünden birlikte izliyor.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan kupa mücadelesini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tribünden birlikte izliyor.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş birlikte takip ediyor. İkili müsabaka esnasında birçok kez fikir alışverişinde bulunuyor.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı