Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

06.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:40
Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 16.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde günü tamamlarken; Mesut Özil'in de tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.

Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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