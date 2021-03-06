Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 16.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde günü tamamlarken; Mesut Özil'in de tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı