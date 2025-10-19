Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Fenerbahçe Karagümrük maçı oynanıyor. Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Karagümrük canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

Bein Sports 1 kanalı, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden yayınlanacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak maç izlenebilir.

Fenerbahçe Karagümrük maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Karagümrük maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

Fenerbahçe Karagümrük maçı henüz sona ermedi.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, Digiturk, Kablo TV ve uydu platformları üzerinden şifreli yayınlara ulaşabilir.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak. Futbolseverler, bu saatte ekran başında yerini alarak maçın tüm detaylarını canlı takip edebilir.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NERDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, stadyum atmosferini yerinde yaşamak için bu tarihi not edebilir.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe 11'i:



Karagümrük 11'i:



