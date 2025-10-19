Haberler

Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Fenerbahçe Karagümrük maçı oynanıyor. Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe Karagümrük canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalı, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden yayınlanacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak maç izlenebilir.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe Karagümrük maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Karagümrük maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜKMAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Karagümrük maçı henüz sona ermedi.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, Digiturk, Kablo TV ve uydu platformları üzerinden şifreli yayınlara ulaşabilir.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak. Futbolseverler, bu saatte ekran başında yerini alarak maçın tüm detaylarını canlı takip edebilir.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NERDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, stadyum atmosferini yerinde yaşamak için bu tarihi not edebilir.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Fenerbahçe 11'i:

Karagümrük 11'i:

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜKMAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Karagümrük maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Karagümrük maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Karagümrük maçını şifresiz izleyebilecekler.

