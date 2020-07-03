Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

Kaynak: AA