Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.