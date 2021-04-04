Fenerbahçe, Denizlispor'a 13 maçtır kaybetmiyor
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Fenerbahçe, Denizlispor'a 13 maçtır kaybetmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Denizlispor'a 13 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de yarın sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibiyle ligde oynadığı son 13 maçı kaybetmedi.

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Süper Lig'de yarın sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibiyle ligde oynadığı son 13 maçı kaybetmedi.

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Denizlispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, yeşil-siyahlılara ligde 13 maçtır kaybetmiyor. Bu müsabakaların 9'undan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 4 maçta ise berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Denizlispor'a karşı son mağlubiyetini Mart 2005'te 2-0'lık skorla deplasmanda aldı.

Fenerbahçe evinde kayıp

Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçı kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, lig tarihinde sahasında tek sezonda en fazla beş maçlık galibiyet hasreti yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak 1990 yılının eylül ve ekim ayları arasında 5 karşılaşmadan 3 puan çıkaramamıştı.

Ozan Tufan ön planda

Bu sezon ligde 5 gol, 5 asistle 10 gole doğrudan katkı sağlayan Ozan Tufan, 2019-2020 sezonunda 6 gol ve 5 asistle oynamıştı. Bir süredir 11'den uzak olan Ozan'ın, Denizlispor karşılaşmasında görev alması bekleniyor.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil yarın oynanacak olan Denizlispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş ise sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasında Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

Düdük Cüneyt Çakır'da

Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Çağdaş Altay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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