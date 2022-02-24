Fenerbahçe'den Rusya işgaline sert tepki! Tek cümlelik paylaşıma beğeni yağıyor

Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya spor dünyasından tepkiler çığ gibi yükseliyor. Son olarak Fenerbahçe yaptığı paylaşımla "Savaşa hayır" mesajı verdi.

"SAVAŞ KORKAKLIKTIR"

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı tek cümlelik paylaşımda " Savaş ; yüreklilik değil, korkaklıktır!" ifadelerini kullandı. "Savaşa hayır" diyen sarı-lacivertlilerin paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.