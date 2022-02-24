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Fenerbahçe'den Rusya işgaline sert tepki! Tek cümlelik paylaşıma beğeni yağıyor

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgale sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır!" ifadelerini kullanan sarı-lacivertliler, "Savaşa hayır" mesajı verdi.

Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya spor dünyasından tepkiler çığ gibi yükseliyor. Son olarak Fenerbahçe yaptığı paylaşımla "Savaşa hayır" mesajı verdi.

"SAVAŞ KORKAKLIKTIR"

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı tek cümlelik paylaşımda " Savaş ; yüreklilik değil, korkaklıktır!" ifadelerini kullandı. "Savaşa hayır" diyen sarı-lacivertlilerin paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe'den Rusya işgaline sert tepki! Tek cümlelik paylaşıma beğeni yağıyor

Ali Gülhan
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