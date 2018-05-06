Fenerbahçe'den Nuri Şahin Hamlesi
Fenerbahçe sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Nuri Şahin'i renklerine bağlamak için girişimlere başladı.
Lig ve kupadaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı- Lacivertli kulüpten sürpriz bir atak geldi. Fener yönetiminin, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Nuri Şahin'in menajeri ile temasa geçtiği ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
FENER'E PRENSİPTE "EVET" DEDİ
Daha önce Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakmayan Nuri Şahin'in de bu fikrini değiştirdiği, Fenerbahçe'ye prensipte 'Evet' dedeği belirtildi. 1 yıllık sözleşmesi bulunan Nuri için kulübü ile de görüşülecek.
MALİYETİ YÜKSEK OLMAYACAK
Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılmasına onay verdiği için Fenerbahçe'nin Alman kulübüne yüksek bir bonservis ücreti ödemesi beklenmiyor. 30 yaşındaki Nuri Şahin orta sahada görev yapıyor.
GERÇEK YERİ ORTA SAHANIN ORTASI
Orta sahanın ortası, ön libero ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede forma giyen Nuri Şahin 52 kez A Milli Takım forması giydi. Nuri Şahin Dortmun'dan önce 1 sezon da Real Madrid forması da giymişti.
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şahin olarak gelirsin serçe olarak gidersinCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Sakat adami ne yapacagiz biz?Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırFB: Bizmkiler sever nerde sakat oynamamış adam varsa bulur kaçırmaz. Şu Ali Koç gelirse değişir belki.1 Yayından Kaldır
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Ramazanda ,Kurbandada prim alırsın Gel valla Cennet burası:)Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Gel kardesim Buralar bi harika rakipler anya Konya seyirci super insanlar cok iyi kebab felan acayipCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır