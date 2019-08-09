Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni 13 Ağustos'ta yapılacak
Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 13 Ağustos Salı günü yapılacak.
09.08.2019 10:06
Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 13 Ağustos Salı günü yapılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, kulüp yöneticileri, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.
Kaynak: AA