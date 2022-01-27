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Fenerbahçe, Antalya kampında günün ikinci antrenmanını yaptı

AA, Atilla Hancı - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, kamp için geldiği Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, kamp için geldiği Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek için dün Antalya'da kampa giren sarı-lacivertli ekip, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Taktik ağırlıklı çalışma yapan sarı-lacivertli ekip, Antalya kampındaki hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Fenerbahçe, Antalya kampında günün ikinci antrenmanını yaptı

Fenerbahçe, Antalya kampında günün ikinci antrenmanını yaptı

Fenerbahçe, Antalya kampında günün ikinci antrenmanını yaptı

AA / Atilla Hancı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Fenerbahçe, Antalya, Spor, Haber

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