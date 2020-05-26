Feghouli'nin üçüncü babalık sevinci Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba oldu.

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba oldu.

Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Cezayirli milli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin Mohamed isimli erkek çocuğu dünyaya geldi. Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada; "Üçüncü kez baba olma mutluluğunu yaşayan Sofiane Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder; yeni doğan Mohamed bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür dileriz" denildi.

Kaynak: DHA