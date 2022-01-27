FED Faiz Kararını Açıkladı

ABD Merkez Bankası piyasaların beklediği kararı açıkladı. Politika faizi beklendiği gibi sabit tutuldu. Ancak FED Başkanı Jerome Powell Mart ayında faiz oranını artırmayı planladıklarını söyledi. ABD Merkez Bankası böylece pandemi döneminde işe alımları ve büyümeyi teşvik eden ancak enflasyonda da artışa yol açan düşük faiz politikasında değişikliğe gidileceğinin işaretini vermis oldu.

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