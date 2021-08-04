Fed Başkan Yardımcısı Clarida faiz artırımı için 2023'ü işaret etti Açıklaması
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Fed Başkan Yardımcısı Clarida faiz artırımı için 2023'ü işaret etti Açıklaması

Fed Başkan Yardımcısı Clarida faiz artırımı için 2023'ü işaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in ekonomik hedeflerine gelecek yılın sonuna kadar ulaşmasını ve 2023'te faiz oranlarını artırmaya başlamasını beklediğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in ekonomik hedeflerine gelecek yılın sonuna kadar ulaşmasını ve 2023'te faiz oranlarını artırmaya başlamasını beklediğini ifade etti.

Clarida, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) tarafından düzenlenen etkinlikte, ABD'nin ekonomik görünümü ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta açıklanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verileriyle birlikte ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomik toparlanmadan ekonomik genişlemeye geçtiği gördüklerini belirten Clarida, zamanında ve hedefe yönelik para ve maliye politikası eylemlerinin ekonomik toparlanmaya önemli bir destek sağladığının açık olduğunu söyledi.

Clarida, aşılama ile para ve maliye politikalarının ekonomik faaliyette bu yıl gerçekleşmesi beklenen güçlü genişlemeyi desteklemeye devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, delta varyantının aşılanmamış nüfus arasında hızla yayılmasının ekonomik görünüm için aşağı yönlü bir risk oluşturduğunu kaydetti.

"Enflasyon görünümüne yönelik risklerinin yukarı yönlü olduğuna inanıyorum"

Fed Başkanı Jerome Powell'ın da belirttiği gibi faiz oranlarını yükseltmeyi düşünmekten çok uzakta olduklarını yineleyen Clarida, "Federal fon oranı hedef aralığını yükseltmek için gerekli koşulların 2022 yıl sonuna kadar karşılanmış olacağına inanıyorum." dedi.

Clarida,"Bu görünüm göz önüne alındığında ve enflasyon beklentileri uzun vadeli yüzde 2 enflasyon hedefine bağlı kalmaya devam ettiği sürece, 2023'te politika normalleşmesine başlamak, bu koşullar altında, yeni esnek ortalama enflasyon hedefi çerçevemizle tamamen tutarlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in aylık varlık alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağı konusunda ise detay vermeyen Clarida, yetkililerin bunu tartıştıklarını, bir karar verilmeden önce kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Clarida, enflasyon görünümüne yönelik risklerin ise yukarı yönlü olduğuna inandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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