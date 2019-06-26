Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yakınları yan yana koyulan tabutların başında göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaza, dün Eskişehir-Kütahya Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinde seyir halinde olan Aysel Gürdal yönetimindeki 34 UZ 2348 plakalı otomobil, yoldan çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan anne ve kızı Ferda Erdoğan (47) ile Zehra Erdoğan (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Aysel Gürdal ile yolcular Süreyya Bahar ve Necla Naz Bahar yaralandı. Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sinir krizi geçirenleri acılı baba sakinleştirdi

Kazada yaralıların tedavileri sürerken, hayatını kaybeden anne Ferda Erdoğan ile kızı Zehra Erdoğan'ın cenazeleri yaşadıkları Kocaeli'ye getirildi. Yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen anne ve kızının cenazesi Derince ilçesi İmam-ı Azam Camii'ne getirildi. Cenaze aracından inen cenazeleri gören yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Bu yıl eğitim gördüğü özel liseden mezun olan Zehra Erdoğan'ın sınıf arkadaşları da genç kızın tabutu başında göz yaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul eden baba Zafer Erdoğan, sinir krizi geçiren yakınlarını sakinleştirdi.

Toprağa verilen genç kızın YKS, sonuçlarını beklediği öğrenildi

Öğlen namazının kılınmasının ardından kılınan cenaze namazına baba Zafer Erdoğan, AK Parti, Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve anne ve kızının yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, feci kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Zehra Erdoğan'ın Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girdiği ve sonuçlarının açıklanmasını beklediği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA