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Fayçal Fajr, Sivasspor'da siftah yaptı

Fayçal Fajr, Sivasspor'da siftah yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un 33 yaşındaki oyuncusu Fayçal Fajr, Galatasaray maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un 33 yaşındaki oyuncusu Fayçal Fajr, Galatasaray maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Sivasspor'da Fatçal Fajr, attığı golle takımına galibiyet getirdi ve bu sezon da ilk kez ağları sarstı. Maça ilk 11'de başlayan Fajr, 80. dakikada Mustapha Yatabare'nin pasıyla topu ağlarla buluşturdu. Faslı oyuncu böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 18 maça çıkan Fajr, 18 kez de ilk 11'de görev aldı. Fayçal, 3 kez asist yaparken, 6 kez de sarı kartla cezalandırıldı ve bin 593 dakika sahada kaldı. - SİVAS

Fayçal Fajr, Sivasspor'da siftah yaptı

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