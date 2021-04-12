Fatsa Belediyesi, Ramazan heyecanını evlere taşıyacak
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Fatsa Belediyesi, Ramazan heyecanını evlere taşıyacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Fatsa Belediyesi, Ramazan heyecanını evlere taşıyacak

Ordu'nun Fatsa Belediyesi, Ramazan ayında çeşitli etkinlikleri dijital ortam yoluyla vatandaşlarla buluşturacak.

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Ordu'nun Fatsa Belediyesi, Ramazan ayında çeşitli etkinlikleri dijital ortam yoluyla vatandaşlarla buluşturacak.

Kültür ve sanat etkinliklerini pandemi nedeniyle online olarak vatandaşlarla buluşturan Fatsa Belediyesi, bu yıl Ramazan etkinliklerini de dijital yayın teknolojisi ile evlere taşıyacak. Pandemi konserlerinden sonra Fatsa Belediyesi, Ramazan etkinliklerini de sosyal medya üzerinden yapacağı canlı yayınlar ile evlere ulaştıracak. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek sosyo-kültürel etkinlikler ve gönül dünyasının sevilen isimleri evlere konuk olacak.

Ramazan ayı ruhuna uygun etkinliklerle vatandaşların evlerine konuk olmaya devam edeceklerini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da kurtuluş vesilesi olan bir Ramazan ayına daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Manevi iklimimizde müstesna faziletleriyle önemli bir yere sahip olan bu mübarek aya bizleri kavuşturduğu için Rabbimize hamd-ü senalar ediyoruz. Ramazan ayının manevi iklimini bu yılda salgın dolayısıyla evlerde yaşayacağız. Hem yetişkinlerimize hem de geleceğimiz olan çocuklarımıza bu yıl Ramazan'ı yaşatalım istedik. Bu manada evlerimizde karşılayacağımız Ramazan ayı için özel etkinlikler düzenledik. Ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerimizle vatandaşlarımızın evlerine konuk olmaya devam edeceğiz. Birbirinden kıymetli konuklarımızla, Ramazan ayına özel sosyo-kültürel etkinliklerimizi düzenleyerek canlı yayınlarla tüm hemşerilerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayının memleketimize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve refah getirmesini diliyorum" dedi. - ORDU

Fatsa Belediyesi, Ramazan heyecanını evlere taşıyacak
Fatsa Belediyesi, Ramazan heyecanını evlere taşıyacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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