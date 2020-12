Fatiha Suresi Okunuşu ve Anlamı | Fatiha suresi Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Fatiha Suresi dinle!

Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in açılış suresidir. İlk sure olmasından dolayı "Başlangıç" suresi olarak bilinir ve Arapça "Başlangıç" anlamına gelen "Fatiha" adını almıştır. İslam alemi için Fatiha Suresi en faziletli suredir. Fatiha Suresi okunuşu, Arapça okunuşu ve Türkçe meali gibi konulardaki tüm detaylı bilgiyi sizler için derledik.

Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir ve tüm sureler içerisinde en kıymetlisi, en faziletlisidir. Fatiha Suresi, Mekke döneminde Müslümanlara indirilmiştir ve 7 ayetten oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için Arapça "başlangıç" anlamına gelen "Fâtiha" adını almıştır. Kur'an-ı Kerim'in içerdiği tüm esaslar Fâtiha'da bulunur. Övgü ve yüceltilmeye lâyık sadece Allah'ın var olduğu, onun tek mabut oluşu, hakimiyeti, , kulluğun sadece ona yapılabileceği, sadece ondan yardım istenebileceği gibi önemli detaylar Fatiha Suresi'nin özünde yer almaktadır. Fâtiha Suresi, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in başlı başına eşsiz güzellikte ve fazilette olan başlıca suresidir. Bu yazımızda Fatiha Suresi okunuşu, anlamı, Fatiha suresi Arapça yazılışı ve Türkçe meali gibi tüm önemli detayları sizler için sunduk. Ayrıca Fatiha Suresi sesli olarak da buradan dinleyebilirsiniz!

FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Fatiha Suresi okunuşu aşağıda Arapça olarak sunulmuştur:

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

3- Errahmânir'rahim

4- Mâliki yevmiddin

5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

6- İhdinessırâtel müstakîm

7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

FATİHA SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Fatiha Suresi okunuşu Arapça'dır ve en faziletli suredir. 7 ayetten oluşan Fatiha Suresi'nde 29 kelime ve 139 harf vardır. Fatiha Suresi ezberlemek için kolay ve kısa bir suredir. Ayrıca aşağıda anlamak isteyenler için Fatiha Suresi Türkçe Meali de yer almaktadır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, (1)

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. (2-4) Allahım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (5) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (6-7)

FATİHA SURESİ SESLİ DİNLE!

Fatiha Suresi okunuşu kadar dinlemek de faziletlidir. Kur'an-ı Kerim'in en önemli suresi olan Fatiha Suresi okunuşunu sesli dinlemek isterseniz Diyanet İşleri Bakanlığı Müslüman alemine bu hizmeti sunuyor. İster Arapçasını isterseniz mealini çeşitli hafızlardan dinleyebilirsiniz. Buradan Fatiha Suresi'ni sesli dinleyebilirsiniz.

FATİHA SURESİ NÜZÛLU

Fatiha Suresi, Mushafta birinci, nüzûl sıralamasında 5. sûredir. Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke'de nâzil olduğu hususunda ittifak vardır. Kaynaklarda nüzûl sebebiyle ilgili özel bir olay yoktur. Kur'an'ın hem bir mukaddimesi hem de özeti gibidir. Ayrıca her müminin kıldığı namazın bütün rek'atlarında rabbi ile konuşurcasına okuması ve bu sayede O'na yaklaşması murat edilmiştir.

FATİHA SURESİ FAZİLETİ

Gerek yalnızca "elhamdülillâh" vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fâtiha sûresinin değeri ve müminin dinî hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: "Zikrin en üstünü 'lâ ilâhe illallah', duanın en yücesi 'elhamdülillâh'tır" (Tirmîzî, "Duâ", 9). "Allah'a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür" (İbn Mâce, "Nikâh", 19). Allah'ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur'an-ı Kerîm'deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, "Fezâ'ilü'l-Kur'an", 9).

Kötülüğe karşı bile iyilik yaparak insanlardan gelecek belâyı defetmek, eûzü çekerek de şeytandan gelecek olan vesvese ve kışkırtmayı kendilerinden uzaklaştırmak Kur'an'ın, müminlere tavsiyeleri arasında yer almıştır (bk. Mü'minûn 23/96-98). Eûzü, bir yandan böyle maddî ve mânevî şerleri, kötülükleri defetmeye ilâç olurken diğer yandan kulun imtihan şuurunu tazelemekte, insanın ulvî yönü ile süflî yönü arasında ömür boyu sürüp giden ve onu geliştirmeyi, olgunlaştırmayı sağlayan mücadelede uyanık ve tedbirli olmayı telkin etmektedir.

FATİHA SURESİ ANLAMI VE KONUSU

Fâtiha "ilk, evvel, başlangıç" anlamına gelmektedir. Mekke devrinin ilk yıllarında tamamı bir defada inmiştir. Bütün olarak gelen ilk sure olduğu, Kur'ân-ı Kerîm'i okumaya ve yazmaya onunla başlandığı için bu adı almıştır. Fâtiha sûresinden önce gelen (nâzil olan) ayetler, ait oldukları surelerin parçalarıdır ve bu sûrelerin nüzûlü Fâtiha'dan sonra tamamlanmıştır. es-Seb'u'l-mesânî "ikilenen, tekrarlanan yedi" demektir. Bu sure yedi ayetten oluştuğu ve namazda en az iki kere okunduğu ya da her rek'atta ona bir başka sûre veya birkaç ayet eklendiği için bu ismi almıştır. Ümmü'l-kitâb "kitabın aslı, temeli, anası" demektir. Bazı hadislerde "Ümmü'l-Kur'ân" (Kur'an'ın anası) şeklinde ifade edilmiştir.

Fâtiha sûresi, hamdin âlemlerin rabbi Allah'a ait ve mahsus olduğunu bildiren âyetle başlar. Bu âyet, Kur'ân-ı Kerîm'in nüzûl sebeplerinin başında yer alan tevhidi ifade ve ilan etmektedir. Bu âyeti Allah'ın esirgeyen ve bağışlayan (rahman ve rahîm), aynı zamanda din gününün sahibi ve hükümranı olduğunu ifade eden övgü âyetleri takip eder. Allah'ın sonsuz merhametini ve yüce kudretini bildiren giriş niteliğindeki hamd ve senâ âyetlerinin ardından bu yüce kudret sahibi karşısında insanoğlunun durumunu belirleyen âyet gelir. "Biz ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz" meâlindeki bu âyetle üçüncü şahıstan ikinci şahsa geçilir.

Sûrede Allah'tan nelerin isteneceği, ayrıca istemenin usul ve âdabı da öğretilmektedir. Buna göre istemenin şartları önce ne istediğini bilmek, sonra ona gerçekten ihtiyacı olduğunu belirtmek, daha sonra da onu elde etmek için yapılması gerekeni yapmaktır. Böylece gerçek dua, nimeti hayal ve arzu etmek değil o nimete ulaşmanın doğru yoluna girmek ve o yolda sebat edip ilerlemektir. Fâtiha sûresi inanan insana kesin bir düstur ve şaşmaz bir formül halinde hidayetle ibadetin önemini ve ebedî nimetin elde ediliş yöntemini bildirmektedir. Böylece sûreyi okuyan mümin Allah'a kul olduğunu ifade ve ikrar ettikten sonra kendisiyle yaratıcısı arasında hiçbir aracı bulunmadan doğrudan doğruya ona seslenir. Ebedî saadete ve nihayetsiz nimetlere ulaştıran doğruluk ve dürüstlük yolunda ilâhî lutfa nâil olmuş iyilerin izini takip ederek ilerlerken gazaba uğramışların, şaşırmış ve sapmışların durumuna düşmemek için Allah'tan hidayet ve yardım ister.

Allah ile kul arasında bir tür sözleşme ve antlaşma olarak da değerlendirilen Fâtiha sûresi Allah-insan ilişkisinin mahiyetini ortaya koyar ve bunun hangi kurallara bağlı olarak sürdürüleceğini öğretir. Ayrıca söz konusu ilişkinin tek taraflı olarak kulun gayretiyle değil mutlaka Allah'ın hidayet ve yardımıyla sağlanacağını vurgular. Sûrenin ilk yarısı kulun Allah'a hamd ve övgüsünü, ikinci yarısı da onun Allah'tan isteklerini dile getirir. Sahîh-i Müslim'de yer alan şu hadis bu diyalogun önemine dikkat çeker: "Fâtiha'yı okuyan kul, 'Âlemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun' dediğinde Allah, 'Kulum bana hamd etti' der. Kul, 'Allah esirgeyen ve bağışlayandır' deyince, 'Kulum beni övdü' der. Kul, 'O din gününün hükümdarıdır' deyince, 'Kulum beni yüceltti" der. Kul, 'Biz ancak sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz' deyince, "Bu benimle kulum arasındadır, artık kulum ne isterse olacaktır' der. Kul, 'Bize doğru yolu göster, nimet verdiklerinin yolunu; gazaba uğramışların ve şaşırıp sapmışların yoluna değil' deyince Cenâb-ı Hak, 'İşte bu yalnızca kulum içindir, isteği yerine gelecektir' der" ("Salât", 38, 40).