10.12.2019 21:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:57

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "En önemli şey, mücadeleyi bırakmadan oynamaktır. Galatasaray'a yakışan da budur" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın oynayacakları Paris Saint-Germain maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA