Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı - Haber

Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

Fatih'te 4 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:42
Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

Fatih'te 4 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ekipleri, 10 23.15 sıralarında Ordu Caddesi üzerinde meydana gelen yankesicilik olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Hüseyin Y.'yi (44) Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki adresine düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin farklı tarihlerde 3 ayrı yankesicilik olayının faili olduğunu belirlendi.

Şüphelinin 4 olaydan yankesicilik yöntemiyle 4 bin 170 dolar, 150 avro, 2 bin 380 lira ile 500 Türkmen Manatı çaldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin yoldan geçenleri soru sorma bahanesiyle durdurduğu, el çabukluğuyla vatandaşların çanta ve ceplerinden para çaldığı anlar görülüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler