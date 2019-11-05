Fatih Karagümrük'te Erkan Zengin ile yollar ayrıldı

05.11.2019 08:16

TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te bir süredir teknik direktör ve futbolcu olarak görev yapan Erkan Zengin ile yollar ayrıldı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Erkan Zengin, "Karagümrükspor Kulübünden başkanımız Süleyman Hurma ile yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayım. Karagümrükspor taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Erkan Zengin, 2018-2019 sezonu başında Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalamıştı. 34 yaşındaki futbolcu, 16 Ekim'den bu yana İstanbul temsilcisinde teknik direktörlük görevini de yürütüyordu. Fatih Karagümrük, bu süreçte ligde çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA