Fatih Karagümrük: 0-0
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Fatih Karagümrük: 0-0

Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK - Haberler | Spor
Fatih Karagümrük: 0-0

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, İsmail (Dk 46 Melnjak), Selim, Talbi, Moroziuk, (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, İsmail (Dk 46 Melnjak), Selim, Talbi, Moroziuk, (Dk. 46 Fernando), Sabo (Dk 68 Abdullah), Fabricio, Djokovic, Boldrin (Dk 89 Doğan), Samudio (Dk 81 Tunay), SkodaFATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Roco, Zukanovic, Koray (Dk 74 Vegar Hedenstad), Balkovec, Jimmy Durmaz, Biglia, Castro, Lens, Ndao, Salibur (Dk 63 Andrea Bertolacci), SobiechSARI KARTLAR: İsmail Köybaşı,  Milan Skoda (Çaykur Rizespor) - Lucas Biglia, Artur Sobiech (Fatih Karagümrük)KIRMIZI KART: Dk. 56 Milan Skoda (Çaykur Rizespor)Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.13'üncü dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Samudio'nun vuruşunda, kaleci Viviano direk dibinde topu kontrol etti.18'inci dakikada Çaykur Rizespor, Montassar Talbi ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullandı. Talbi'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.25'inci dakikada sağ çaprazda Salibur'un düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, Balkovec'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.28'inci dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Viviano'yu geçen top yandan az farkla auta gitti.42'nci dakikada Çaykur Rizespor'un sol taraftan kazandığı köşe vuruşunda, Boldrin'in ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.52'nci dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jure Balkovec'in ceza sahasına vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.67'nci dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda top yanda dışarı çıktı.79'uncu dakikada Lucas Biglia'nın ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta topu defans uzaklaştırdı. Karşılaşma golsüz sona erdi. 

- Rize
Fatih Karagümrük: 0-0
Fatih Karagümrük: 0-0
Fatih Karagümrük: 0-0
Fatih Karagümrük: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK

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