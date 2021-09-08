Fas'ta genel ve yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
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Fas'ta genel ve yerel seçimler için oy verme işlemi başladı

Fas'ta genel ve yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Fas halkı Temsilciler Meclisinde görev alacak milletvekilleri ve yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gidiyor.

Fas halkı Temsilciler Meclisinde görev alacak milletvekilleri ve yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gidiyor.

Parlamentoda görev almak için 31 siyasi parti ve bağımsızlardan toplam 6 bin 815 adayın yarıştığı seçimlerde oy verme işlemi TSİ 10.00'da başladı.

Ülkeyi 5 yıl yönetecek idarecilerin belirleneceği seçimde oy kullanma işlemi TSİ 21.00'de sona erecek.

36 milyon nüfuslu Fas'ta resmi verilere göre yaklaşık 18 milyon seçmen bulunuyor. Temsilciler Meclisinde görev yapacak 395 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde bu sene 3 milyondan fazla kişi ilk kez sandık başına gidecek.

Ülkede seçim yarışında öne çıkması beklenen partiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) ile İstiklal Partisi yer alıyor.

Mevcut koalisyon hükümeti PJD (125 milletvekili), RNI (37 milletvekili), Halk Hareketi (27 milletvekili), Sosyalist Birlik (20 milletvekili) ve Anayasal Birlik (23 milletvekili) partilerinden oluşuyor. Muhalefet kanadında ise PAM (102 milletvekili), İstiklal Partisi (46 milletvekili), İlerleme ve Sosyalizm (12 milletvekili), Sol Federasyon (2 milletvekili) yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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