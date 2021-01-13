Fare zehri kattığı sütten içen 4 yaşındaki çocuk, kardeşi ve annesi zehirlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde oyun oynarken içine fare zehri kattığı sütten içen 4 yaşındaki çocuk, kardeşi ve annesi zehirlendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde oyun oynarken içine fare zehri kattığı sütten içen 4 yaşındaki çocuk, kardeşi ve annesi zehirlendi.

Karadoruk Mahallesi'nde 4 yaşındaki M.K.Y, oyun oynarken hamile olan annesi Z.Y'nin hazırladığı süte fare zehri karıştırdı.

Bir süre sonra annesi, 2 yaşındaki kardeşi B.Y. ile birlikte sütten içen M.K.Y, zehirlendi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine, 112 Acil Sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan aile, ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

M.K.Y ile kardeşi B.Y. burada yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Hamile anne Z.Y, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün