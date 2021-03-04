Facebook, ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra uyguladığı reklam yasağını kaldırdı
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Facebook, ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra uyguladığı reklam yasağını kaldırdı

04.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:33
Facebook, ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra uyguladığı reklam yasağını kaldırdı

Sosyal medya platformu Facebook, ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra geçici olarak uyguladığı siyasi ve sosyal konulara ilişkin reklam yasağını sonlandırdığını bildirdi.

Sosyal medya platformu Facebook, ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra geçici olarak uyguladığı siyasi ve sosyal konulara ilişkin reklam yasağını sonlandırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin ardından getirilen reklam yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sonuç olarak, önümüzdeki aylarda bu reklamların hizmetimizde nasıl çalıştığını daha yakından incelemeyi ve daha fazla değişikliğin gerekli olduğu yerleri görmeyi planlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Yasağın kaldırılmasının ardından ABD'de siyasiler ve toplumsal gruplar, bugünden itibaren Facebook ve Instagram'da reklam verebilecek.

Sosyal medya şirketi, geçen yılki başkanlık seçimlerinde sandıkların kapandığı 3 Kasım 2020'de "kaos ve yanlış bilgi paylaşımını önlemek" amacıyla reklam yasağı getirmişti.

Twitter ise 2019'da yaptığı açıklamada, siyasal içerikli reklamları kasım sonundan itibaren yasaklayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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