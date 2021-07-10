Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek

TFF'nin 28 Temmuz'daki genel kurulu için kılıçlar çekildi. Başta 4 büyük kulüp olmak üzere, "Ortak çıkarlarda, birlikteyiz" kararı alındı. Hakemler ve yayın hakları konusu için de düğmeye basıldı. Ezeli rakipler, "Saha içinde rekabet, saha dışında artık omuz omuza mücadele" görüşünde birleşerek polemiklere nokta koymaya karar verdi.

TFF'nin, kulüplerin yabancı sayısı ve limitler gibi taleplerini reddetmesi dostluk ortamı doğurdu. Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantıda ezeli rakipler, TFF'ye karşı saha dışında bir arada hareket etme kararı aldı. Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı'nın yazısında toplantıda yaşanan tüm detaylar paylaşıldı.

İşte o yazı:

"Kulüpler Birliği'nin önceki gün yaptığı toplantıdan sonra TFF'ye gönderdiği mektup, "TFF isteklerimizi dikkate almazsa, maçlara çıkmama dahil her seçeneği değerlendireceğiz" cümlesiyle bitiyordu.

'Kulüpler neden böyle sert bir bildiri yayınlama ihtiyacı duydu, toplantının perde arkasında neler yaşandı?' diye merak edip, araştırdık. Aldığımız bilgi ve yorumlar, kulüplerinin tavrının "Artık bıçak kemiğe dayandı" noktasına geldiğini gösteriyor. Hatta toplantıda bazı kulüpler, "Çok daha sert bir bildiri yayınlama" önerisinde bulunurken, çoğunluğun "Şimdilik biraz frene basalım" önerisi üzerine bildiriyi yumuşatma kararı bile alındı.

Peki kulüpleri bu noktaya getiren ve TFF ile işbirliği ve dayanışma noktasından uzaklaştıran konular ve kulüplerin tavrı ne? Madde madde sıralayalım:

"1-BURAK ELMAS'IN TAVRI ALKIŞLANDI"

Tüm kulüpler ortak hareket etme kararı aldı. Özellikle pek çok konuda birbiriyle uyuşamayan '4 Büyüğün' birlikte hareket etme konusunda ortaya koyduğu irade, diğer kulüpleri de etkiledi. 'Sahada kazanmak için ölümüne mücadele ancak ortak çıkarlarda dayanışma" kararı alan '4 büyüklere diğer takımlar da tam destek verdi. Burada özellikle yeni seçilen Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, 'Sahada rakip, saha dışında dostuz ve her zaman dayanışma içinde olacağız' tavrı alkış aldı ve bütünlük sağlanması konusunda çok teşvik edici oldu.

"2-YABANCILAR TRİBÜNDE OTURMASIN"

İkinci konu yabancı futbolcu sayısında TFF'nin tavrıydı. Yeni sezonda 14 yabancıyla sözleşme imzalanması ve sadece 8'inin sahada olmasına çok sert itiraz var. Kulüpler parasını ödediği oyuncuların tribünde oturmasına tepkili. "12 olsun, sahada olsun. Tribündeki adama niye para verelim" düşüncesi hakim. Yasağın Türk oyuncuların piyasasını yukarı çektiği ve kulüplerin ciddi zarara uğradığı görüşü ön planda. Anadolu kulüpleri, 'Biz 250-300 bin euroya yabancı alıyoruz, parlatıp 2-3 milyon euroya satıyoruz. Kaynak sağlıyoruz. Bu sonumuz olur' endişesinde.

"3-TRİBÜNDE YABANCI LİMİTTEN ÇIKSIN"

Anadolu kulüplerinin pek çoğu verilen harcama limitlerinden şikayetçi değil. Ancak bu kulüpler de Avrupa'ya gidecek takımlara harcama limiti konusunda ayrıcalık sağlanması düşüncesine destek verdi. "Avrupa'ya gidecek takımlara farklı limit uygulansın, tolerans gösterilsin" kararı alındı. Ayrıca kulüpler özellikle kontratlı olan ancak tribünde oturan oyuncuların limitten düşürülmesini istiyor. Bu konuda ara formüller bulunması talebi var. En azından pandemi döneminde yabancı konusunun eksi haliyle devam etmesi kulüplerin ortak görüşü.

"4-FON VE VERGİ KOLAYLIĞI GÖSTERİLSİN"

Kulüpler Birliği, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlara Türk Tanıtma Fonu'ndan destek sağlanmasını da talep ediyor. Bunun için yetkili makamlara girişimde bulunmayı planlıyorlar. Ayrıca vergi giderleri konusunda pandemi döneminde diğer sektörlere yapılan esnek uygulamaların kulüplere de sağlanmasını istiyorlar. Ancak bu konuda TFF'nin kendilerine destek vermediğini, kulüp başkanları olarak Maliye Bakanlığı ile kendileri temasa geçmek durumunda kaldıklarını düşünüyorlar. TFF'nin bu konuda kendilerini yalnız bıraktığı fikri ve kırgınlığı var.

"5-YAYINCININ İNDİRİM ISRARI BEZDİRDİ"

TFF ile yayıncı kuruluş arasında yapılan sözleşmedeki ek maddeler problem. İki kez indirim yapıldı. Ancak burada sözleşmeye bir tadilat maddesi konulmuş, 'İndirim oranı 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da müzakere edilerek kararlaştırılır' maddesi kriz çıkartıyor. 'Şimdi bu maddeye dayanarak yeniden indirim isteniyor. Yayıncı kuruluş zaten isim sponsoru olan Spor Toto'dan bize gelen paranın 300 milyonunu alıyor. Yani cebinden 2.6 milyar TL değil, 2.3 milyar TL çıkıyor. Şimdi 2 milyar TL'ye çekmeye çalışıyorlar" diye isyan var.

"6-YAYINCILARLA GÖRÜŞMELER OLUMLU"

Yeni dönemde naklen yayına talip olan yerli kuruluşların yanı sıra 3 yabancı ile de görüşmeler olumlu. Ortak görüş, 'Yayıncı kuruluşun yeni indirim talebini asla kabul etmiyoruz. TFF indirim yaparsa kriz çıkar. Zaten TFF'nin payı %4 gözükse de diğer harcamalar adı altında yaptığı kesintilerle bu pay %20'ye kadar yükseliyor. TFF sadece yüzde 4 alsın, sponsorluk gelirleriyle idare etsin. TFF'nin bizim cebimizden çıkan bazı harcamalarını kabul etmiyoruz. Kulüplerin borçları dönmez vaziyette, bizim gelirlerimizle ekstra harcamalar yapılmasın" şeklinde.

"7-PFDK-TAHKİM-MHK DEĞİŞTİRİLECEK"

Kulüpler, 'MHK, PFDK ve Tahkim Kurulu konusunda sistem değişikliği istiyor. MHK kulüplerin oylarıyla seçilsin. 2 kişi hakem atamalarına karar vermesin. Gözlemci sayısı 3 olsun. Dost, akraba ilişkisi ve herkesin birbirini kolladığı bir sistem istemiyoruz' diyorlar. Eski MHK başkanlarıyla yapılan görüşmeler de bu talebi destekliyor. MHK Başkanı Serdar Tatlı ile ilgili bir sorun yok ancak genel yapıdan herkes rahatsız. 'Alttan hakem çıkartmıyorlar, çıkanların da yukarıda önünü kesiyorlar. Bu yapıyla devam edemeyiz' düşüncesinde çok kararlılar.

"8-MAÇLARA ÇIKMAMAKTA DA CİDDİYİZ"

Maçlara çıkmama konusunda bildiride yer alan ifadeler kesinlikle bir blöf değil. Bütün kulüpler bu kararın arkasında. Birlikte hareket etme konusunda çok güçlü bir irade var ve sıkıntılar çözülmez, çıkmaza girerse herkes bu kararın arkasında durur görüşü de hakim kulüpler. 'Bu konuda insanların futbola güven duymasını sağlamak zorundayız. Kulüplerin de TFF ve kurullarla ilişkisi daha sağlıklı ve güvenli olmalı. Sistemin şeffaf ve denetlenebilir olmasını talep ediyoruz. Bu konudaki isteklerimizden de geri adım atmaya veya taviz vermeye niyetimiz yok' diyorlar.

"9-ALANYA'NIN BABACAR MAZERETİ"

BİLDİRİYİ 19 kulübün imzalamasının nedeni ise şu: Alanyaspor'un yöneticileri ve hukukçuları futbolcuları Babacar'ın kalp krizi geçirmesi nedeniyle toplantıya katılamamış. Bu nedenle alınan kararlar Alanyaspor'un katılımı olmadan verilmiş ancak bu Alanyaspor'un kararları desteklemediği şeklinde yorumlanmamalı.

"10-28 TEMMUZ'DA 'HER ŞEY OLABİLİR..."

TFF ile kulüpler arasındaki fi kir ayrılıklarının 27-28 Temmuz'da Ankara'daki mali genel kurula da damga vurması bekleniyor. Kulüpler cephesi, 'Mali genel kurul sert geçecek' uyarısı yapıyor. 'Peki bu bir ibrasızlık ve bütçe onaylamama boyutuna gelir mi?' şeklindeki sorularımıza verilen cevaplar da 'Her şey olabilir' şeklinde.