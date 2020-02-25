Evrensekiz Aile Sağlığı Merkezi açıldı
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Evrensekiz Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

25.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:56
Evrensekiz Aile Sağlığı Merkezi açıldı

ilçesine bağlı beldesinde Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

Törene, Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, sağlık alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Bu tür yatırımlar ile daha kaliteli hizmet verildiğini ifade eden Bilgin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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