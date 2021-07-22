Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor
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Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor Aileler bayramda da çadırda nöbet tutmaya devam ediyor Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 691'inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken,...

Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor

Aileler bayramda da çadırda nöbet tutmaya devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 691'inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler Kurban Bayramını buruk ve hüzünlü geçiriyor. Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü, 17 bayramdır evladından haber alamadığını söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 691'inci gününe girdi. Bayramın üçüncü gününde de hüzünlü ve buruk bir şekilde eylemlerine çadırda devam eden aileler evlatlarına teslim olması için çağrıda bulundu. Evladı Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna seslenerek teslim olmasını istedi.

"17 bayramdır evladımdan ayrıyım"

Acılı baba Ödümlü, "2 yıldır buradayız, HDP evladımı kandırıp dağa götürdü.17 bayramdır evladımdan ayrıyım. İnşallah bütün çocuklar gelir ailelerine kavuşurlar. Hiçbir zaman ümidimi yitirmedim ve asla buradan evladımı alıncaya kadar gitmeyeceğim. Oğluma da çağrım bir an önce kaçıp teslim olmasını istiyorum" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor
Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor
Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor
Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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