SEYHAN (İHA) - - Evinde öldürülmüş olarakbulundu

63 yaşındaki adamın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

ADANA - Adana'da bir kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, sabah saatlerinde sokakta göremedikleri İsmail İgeç'i merak edip, evine gitti. Bahçe kapısından içeri giren komşuları, İgeç'in kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen İgeç'in, hayatını kaybettiği saptandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokak sakinlerinin ifadesine başvurdu. Komşuları, kendisini İgeç'in yeğeni olarak tanıtan Gökhan isminde birinin yaklaşık 10 gündür yanında kaldığını söyledi. Dün saat 17.00 sıralarında birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İsmail İgeç'in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan isimli kişinin bu saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İgeç'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.