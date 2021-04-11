Evi yanan aileye moral ve destek hamlesi
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Evi yanan aileye moral ve destek hamlesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evi yanan aileye moral ve destek hamlesi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan evi yanan aileye moral ve destek hamlesi geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan evi yanan aileye moral ve destek hamlesi geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde henüz kesinleşmeyen nedenlerle meydana gelen yangın bir ailenin yaşadığı evi harabeye çevirdi. Tuncay ailesine ait evde yaşanan olay sonrasında ev büyük hasar görürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olayı öğrenir öğrenmez evi ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Tuncay ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunarak üzüntülerini paylaştı. Evin tadilatı için gerekli desteği sağlayacaklarını söyleyen Başkan Beyoğlu, "Hamd olsun vatandaşlarımıza zarar gelmedi. Evin durumu kötü, ciddi bir hasar var. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletip evin bakım ve onarımı noktasında imkanlar dahilinde gereken desteği sağlayacağımızı ifade ettik. Herkesin başına gelebilecek üzücü bir durum. Ailemiz bu durumu inşallah atlatacaktır" dedi.

Yaşanan olay nedeniyle büyük bir üzüntü ve şok yaşadıklarını dile getiren ev sahibi Melek Tuncay, bu zor durumda yanlarında olan Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Evi yanan aileye moral ve destek hamlesi
Evi yanan aileye moral ve destek hamlesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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