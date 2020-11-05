Evi yanan aileye belediye sahip çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evi yanan aileye Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evi yanan aileye Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kızıltepe ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evi yanan aileyi ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın selam ve geçmiş olsun dileklerini ileten ekip, aileye gıda ve giysi yardımında bulundu.

Yangın nedeniyle evi ve eşyaları kullanılamaz hale gelen ailenin ihtiyaçları, yetkililere iletilmek üzere not alındı.

Aile ise, kendilerine sahip çıkan Vali Demirtaş başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz