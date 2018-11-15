Evi Tadilatta Olduğu İçin Hastanede Kalan Başhekim Hakkında Soruşturma Açıldı
Zonguldak'ta satın aldığı ev tadilatta olduğu için çalıştığı hastanede kalan başhekim hakkında soruşturma başlatıldı. Olayı araştırması için de iki müfettiş görevlendirildi.
Zonguldak'ta satın aldığı evde tadilat yapıldığı için görev yaptığı Devrek Devlet Hastanesi'nde kaldığı iddia edilen başhekim hakkında soruşturma başlatıldı.
BAŞHEKİM, İKİ ÇOCUĞUNU VE EŞİNİ HASTANENİN ÖZEL ODASINA ALDI
İddialara göre olay Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Devrek Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu bir süre önce ilçeden bir ev satın aldı. Ancak evde tadilat yapıldığı gerekçesiyle önce bir otelde kalmaya başlayan başhekimin, iki çocuğu ve eşinin daha sonra hastanenin özel odasında kaldığı iddia edildi.
OLAYI ARAŞTIRMASI İÇİN 2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
İddialar üzerine Sağlık Müdürlüğü yetkililerince soruşturma başlatıldı. Olayı araştırması için de iki müfettiş görevlendirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünce başhekim hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın da konuyu takip ettiği ve görevlendirilen müfettişlerin hastanede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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Belki işi aksamasın diye böyle yaptı. Ama yok illa doktorlar . Yatsa suç kalksa suç. Ayıp kardeşim. Bırakın artık şu insanlar ile uğraşmayı kendi işinize bakın.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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oteli devlet ödese koşa koşa giderdiCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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Milyarlarca aldığı maaşı ile ev kiralasa zarar eder devletin bedava mali var nasıl olsa devet mali yemek bunlara vazife ye zaten görevini yerine getirmişCevap Yaz 23 Yayından Kaldır
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Adam sevmiş arkadaş hastane yi Bırakın kalsınCevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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Benim evde tadilattaCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır