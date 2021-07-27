Etiyopya'da Afar ve Somali halkları arasındaki çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Etiyopya'da Afar ve Somali halkları arasındaki çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü iddia edildi

Etiyopya'da Afar ve Somali halkları arasındaki çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü iddia edildi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya'nın kuzeydoğusunda Afar ve Somaliler arasında çıkan etnik çatışmada yüzlerce kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Etiyopya'nın kuzeydoğusunda Afar ve Somaliler arasında çıkan etnik çatışmada yüzlerce kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Ulusal medyadaki haberlerde, uzun yıllardır arazi anlaşmazlığının görüldüğü Somali ve Afar eyaleti sınırında iki etnik grup arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği savunuldu.

Somali Eyaleti İletişim Bürosunca yapılan açıklamada, Afar Özel Kuvvetleri ve Afar Devrimci Demokratik Birliği Cephesinin Somalili sivilleri hedef aldığı, ölen Somalililerin sayısının ise yüzleri bulduğu belirtildi.

Yetkililer, Somalilileri hedef alan Afarların federal hükümete karşı ayaklanan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile iş birliği yaptığını öne sürdü.

Afar Eyaleti İletişim Bürosu ise Somalilerle yaşanan çatışmalar hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, Afar Özel Kuvvetlerinin TPLF'ye karşı verilen savaşa odaklandığı belirtildi.

Yaşananlar sonrası hükümete tepkili olan Somali halkının Cibuti-Addis Ababa kara yolunu kapattığı belirtiliyor.

TPLF ve federal hükümet güçleri arasında Kasım 2020'den bu yana Tigray eyaletinde süren çatışmalar, hükümetin tek taraflı ateşkesine rağmen tüm kuzey hattında sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut
Magazin Müge Anlı Ece Erken Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay Serdar Aziz Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Etiyopya'da Afar ve Somali halkları arasındaki çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 20:41:01. #1.15#

title