Etiyopya'da Afar ve Somali halkları arasındaki çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü iddia edildi

Etiyopya'nın kuzeydoğusunda Afar ve Somaliler arasında çıkan etnik çatışmada yüzlerce kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Etiyopya'nın kuzeydoğusunda Afar ve Somaliler arasında çıkan etnik çatışmada yüzlerce kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Ulusal medyadaki haberlerde, uzun yıllardır arazi anlaşmazlığının görüldüğü Somali ve Afar eyaleti sınırında iki etnik grup arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği savunuldu.

Somali Eyaleti İletişim Bürosunca yapılan açıklamada, Afar Özel Kuvvetleri ve Afar Devrimci Demokratik Birliği Cephesinin Somalili sivilleri hedef aldığı, ölen Somalililerin sayısının ise yüzleri bulduğu belirtildi.

Yetkililer, Somalilileri hedef alan Afarların federal hükümete karşı ayaklanan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile iş birliği yaptığını öne sürdü.

Afar Eyaleti İletişim Bürosu ise Somalilerle yaşanan çatışmalar hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, Afar Özel Kuvvetlerinin TPLF'ye karşı verilen savaşa odaklandığı belirtildi.

Yaşananlar sonrası hükümete tepkili olan Somali halkının Cibuti-Addis Ababa kara yolunu kapattığı belirtiliyor.

TPLF ve federal hükümet güçleri arasında Kasım 2020'den bu yana Tigray eyaletinde süren çatışmalar, hükümetin tek taraflı ateşkesine rağmen tüm kuzey hattında sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş