Etimesgut Bilge Kağan İlkokulu öğrencileri, kitap okuma projesine seçtikleri sloganla birinci oldu

Etimesgut Bilge Kağan İlkokulu öğrencileri, Azerbaycan ve Makedonya ile Türkiye'nin değişik illerindeki 10 okulda yürütülen kitap okuma projesinin "slogan" birincisi oldu.

Etimesgut Bilge Kağan İlkokulu öğrencileri, Azerbaycan ve Makedonya ile Türkiye'nin değişik illerindeki 10 okulda yürütülen kitap okuma projesinin "slogan" birincisi oldu.

Bilge Kağan İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Nihal Güneş, Masal Şatosu isimli eTwinning projesiyle öğrencileri kitapla eğlenceli bir yolculukta buluşturdu.

Proje kapsamındaki okulların öğrencileri arasında yapılan slogan anketinde, Bilge Kağan İlkokulunun belirlediği, "Önüm, Arkam, Sağım, Solum, Aklım, Fikrim Hep Kitapta" sloganı birinci seçildi.

Çocuklara kitapları sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Okul Öncesi Öğretmeni Güneş, Masal Şatosu projesi ile yaşına ve gelişimine uygun kitaplarla çocukların duygusal gelişimlerine destek olmayı, düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi, dil gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ailelerin aktif katılımı ile projenin daha etkili ve sürdürülebilir hale geldiğini belirten Güneş, aynı zamanda çeşitli web 2 araçları kullanılarak öğrenmenin daha eğlenceli ve kalıcı hale getirildiğini, uzaktan eğitim sürecinde de aktif olarak devam eden projenin amacına ulaşması için çaba göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz