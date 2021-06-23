Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol canlı yayın izle! Esra Erol son bölüm!

Esra Erol kaçta başlıyor? Esra Erol'da ne zaman? Esra Erol ne zaman bitiyor? Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol canlı yayın izle! Esra Erol son bölüm!

Esra Erol kaçta başlıyor? Esra Erol'da ne zaman? Esra Erol ne zaman bitiyor? Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol canlı yayın izle! Esra Erol son bölüm!

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

ESRA EROL CANLI İZLE!

ESRA EROL NE ZAMAN BİTECEK?

Her yıl olduğu gibi bu yılda 3 aylık bir tatil verecek Esra Erol'da programı, bu yıl 25 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak.