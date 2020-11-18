Esra Balamir: Tedavim devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esra Balamir: Tedavim devam ediyor

18.11.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:26

Balamir, teşhis konulamayan hastalığı nedeniyle uzun yıllardır tedavi gördüğünü söyledi: "Hayatım boyunca tedavim devam edecek, yapacak bir şey yok. 6 haftada bir iğne vuruluyorum.

Balamir, teşhis konulamayan hastalığı nedeniyle uzun yıllardır tedavi gördüğünü söyledi: "Hayatım boyunca tedavim devam edecek, yapacak bir şey yok. 6 haftada bir iğne vuruluyorum. Eğer iğne vurulmazsam zorluk çekiyorum."

Esra Balamir: Tedavim devam ediyor

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aşkı devam ediyor
Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aşkı devam ediyor
Hastanede tedavi gören Şener Şen'den haber var
Hastanede tedavi gören Şener Şen'den haber var
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Süleyman Soylu Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Berk Oktay Öykü Karayel Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Ersun Yanal Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Çocuk Bursa Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esra Balamir: Tedavim devam ediyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 09:26:53. #1.14#
title