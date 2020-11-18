Esra Balamir: Tedavim devam ediyor
18.11.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:26
Balamir, teşhis konulamayan hastalığı nedeniyle uzun yıllardır tedavi gördüğünü söyledi: "Hayatım boyunca tedavim devam edecek, yapacak bir şey yok. 6 haftada bir iğne vuruluyorum.
Balamir, teşhis konulamayan hastalığı nedeniyle uzun yıllardır tedavi gördüğünü söyledi: "Hayatım boyunca tedavim devam edecek, yapacak bir şey yok. 6 haftada bir iğne vuruluyorum. Eğer iğne vurulmazsam zorluk çekiyorum."
Kaynak: Hürriyet