Espiye ilçesinde selden zarar gören grup yolunda çalışmalar sürüyor
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Espiye ilçesinde selden zarar gören grup yolunda çalışmalar sürüyor

Espiye ilçesinde selden zarar gören grup yolunda çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, 22 Ağustos 2020 tarihinde yörede yaşanan sel felaketinde hasar gören Espiye-Ericek grup yolunda çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, 22 Ağustos 2020 tarihinde yörede yaşanan sel felaketinde hasar gören Espiye-Ericek grup yolunda çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

Tengir, AA muhabirine, sel nedeniyle 45 kilometrelik yolun zarar gördüğünü belirtti.

Onarım çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini ifade eden Tengir, ikinci etap Soğukpınar-Ericek arası 23 kilometrelik ikinci etap ihalesinin de tamamlandığını kaydetti.

Sağlanan desteklerden dolayı ilgililere teşekkür eden Tengir, "Rabbim bir daha böyle acı hadiseleri ülkemize ve milletimize göstermesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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