Esnafın bağışladığı meyve ve sebze yüzleri güldürdü

31.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:48

Bir esnaf Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği'ne meyve ve sebze bağışladı.



Hayat Ağacı Derneği, hayır sahiplerinin bağışlarını Gıda Bankasından ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.



Sivas'ta bir esnaf, Hayat Ağacı Derneğine kasalarla meyve ve sebze bağışladı. Gıda Bankasından gıda ve temizlik eksiğini almaya gelen ihtiyaç sahiplerine, alışverişlerini tamamladıktan sonra birer poşet meyve ve sebze dağıtıldı. Elma, portakal ve mandalina gibi meyvelerin yanı sıra pırasa ve lahana benzeri sebzeler de verildi. Hayırsever esnaf genellikle bu eksikleri temin etmekte zorlanan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. - SİVAS

Kaynak: İHA