Haberler » Spor » Eskişehirli güreşçiler madalya ile döndü - Spor

Eskişehirli güreşçiler madalya ile döndü

Amasya'da yapılan İşitme Engelliler Serbest Güreş Şampiyonasında Eskişehirli sporcular madalya ile döndü.

19.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:57
Eskişehirli güreşçiler madalya ile döndü

'da yapılan İşitme Engelliler Serbest Güreş Şampiyonasında Eskişehirli sporcular madalya ile döndü.


Amasya'da gerçekleşen İşitme Engelliler Serbest Güreş Şampiyonasında Eskişehirden katılan sporcular Coşar ve Cihan Yağman, kente madalya ile döndü. 79 kilogramda Ahmet Oğuz Coşar Türkiye ikincisi olurken, Cihan Yapman ise 57 kilogramda Türkiye 7'incisi olarak Eskişehir'i başarılı bir şekilde temsil etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler