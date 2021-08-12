Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor

Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor
Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Salih Güngör'ün (22) bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de, evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Salih Güngör'ün (22) bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Salih Güngör, 3 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Göngör'ün yakınları durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve rekreasyon alanında arama yaptı. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

 


Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor
Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor
Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor
Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor
Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor
Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor
Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan

Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum
Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Haluk Levent Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 20:41:54. #1.15#

title