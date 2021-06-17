Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR'de inşaatı yeni tamamlanan apartmandan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de inşaatı yeni tamamlanan apartmandan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişinin hırsızlık amacıyla inşaatı yeni tamamlanmış bir apartmana girdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, saat 01.30 sıralarında Yamaç A.'yı apartmanın bir dairesinde saklandığı dolapta yakaladı. Kaçan Fatih Ü. ise çalıntı malzemeleri sakladıkları lastik tamiri yaptıkları iş yerinde yakalandı. İş yerinde yapılan aramada lastiklerin arasında gizlenmiş 100 kilo ağırlığında soyulmuş bakır kablo, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 3 güç kaynağı ile 2 bisiklet bulundu.

11 suçtan kaydı olan Yamaç A. ile 21 suçtan kaydı bulunan Fatih Ü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili 1 kişinin de arandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen