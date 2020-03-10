Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Haber
Mihalıççık, Eskişehir, Güncel

Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

10.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:38
Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mihalıççık ilçesindeki bir fabrikadan kablo hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Z.Ç, G.G, S.D. ile N.S.Z'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.S.Z. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Komşuda en korkunç 24 saat! Koronavirüste en ölümcül gün oldu Haber
Komşuda en korkunç 24 saat! Koronavirüste en ölümcül gün oldu
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Engin Özkoç Abdülhamit Gül Charles Michel Fahrettin Altun
Magazin Sinan Akçıl Demet Akalın Berkay Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kadın Petrol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:02:11. #1.15#