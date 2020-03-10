Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mihalıççık ilçesindeki bir fabrikadan kablo hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Z.Ç, G.G, S.D. ile N.S.Z'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.S.Z. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA