Eskişehir'de aracında silah ve kesici aletler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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Eskişehir'de aracında silah ve kesici aletler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Eskişehir'de aracında silah ve kesici aletler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de durdurulan bir otomobilde pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi.

Eskişehir'de durdurulan bir otomobilde pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi.

Polis ekipleri, 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'nde yol uygulaması yaparken İ.E.Y'ye (50) ait otomobili durdurdu.

"Tam kapanma" kurallarını ihlal ettiği ve sokağa çıkma izni bulunmadığı belirlenen zanlının aracındaki aramada, polis telsizi, pompalı tüfek, fişekler, 17 santimetre uzunluğunda kesici alet, 25 santimetre uzunluğunda bıçak ile balta bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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