Eskimeyen Trend: "Ev Yapımı Dondurma"

SÜT SEÇİMİ EN ÖNEMLİ KONU

Kaliteli, gerçek bir dondurmanın başkahramanı süttür. Sütün rengi, kalitesi, günlük ve katkısız oluşu önemlidir. Mümkünse dinlenmiş olmalıdır. Kıvamlı bir dondurma için manda ya da keçi sütü kullanılmayı tercih edebilirsiniz. Laktoz intoleransı olanlar hindistancevizi sütüyle de farklı dondurma tarifleri deneyebilir.

SÜTÜ KOYULAŞTIRMAK İÇİN SALEP

Sütü koyulaştıran ise içine eklenen saleptir. Kışın nefis içeceği, yazın da dondurmaya can verir. Süt, toz şeker ve salep kısık ateşte kaynatılır, bir yandan tahta kaşıkla sürekli karıştırılır. Toz salep tanecikleri sütün kıvamlanmasını sağlar. Buradaki püf noktası ise, gerçek ve organik salebi bulmaktır. Zor elde edildiğinden gerçeği biraz pahalıdır ve piyasada satılanların çoğu nişasta bazlıdır. Bu yüzden aktarlara başvurmakta fayda var.

KIVAMI ARTIRAN YARDIMCILAR YUMURTA VE KREMA

Her tarifte bulunmak zorunda olmasa da kıvam ve renk için dondurmaya sıvı krema ve yumurta sarısı da eklenebilir. Yumurta sarıları benmari usulü pişirilir, sonrasında dikkatlice beyazından ayrılır. Hızlı devirde kremayla çırpılır, kremanın yerine yoğurt da kullanılabilir.

AROMASI İÇİN MEYVELER, ÇİKOLATA, FINDIK, FISTIK VE DİĞERLERİ…

Dondurmaya lezzetini verecek meyveleri seçerken, taze ve lezzetli olmalarına dikkat etmek gerekir. Evde kalan meyvelerle dondurma yapmak çok iyi sonuç vermeyecektir. Çikolata seçiminde ise, kakao oranı yüksek ve taze olanı tercih edilmeli. Fındık, fıstık gibi yemişler yine taze olmalı, dondurmaya küçük parçalar halinde eklenmelidir.

DERİN DONDURUCUDA GEÇECEK SABIRSIZ SAATLER

Tüm malzemeler, son dönemde sıkça kullanılmaya başlanan profesyonel dondurma makineleri ya da mikserle iyice karıştıktan sonra, sıra dondurmayı kapağı kapalı bir şekilde buzdolabına koymaya geliyor. Kişi sayısı, tarif ve buzdolabının gücüne göre buzdolabında bekleme süresi 3 ile 5 saat arasıdır. Bazı tariflerde, sorbe yapımında olduğu gibi aralarda karıştırmak daha iyi sonuç verir.