Eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur gözaltına alındı
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Eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur gözaltına alındı

Eski Sudan Dışişleri Bakanı ve kapatılan iktidar partisi Ulusal Kongre'nin Genel Başkanı İbrahim Gandur gözaltına alındı.

Eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur gözaltına alındı
29.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:07

Eski Sudan Dışişleri Bakanı ve kapatılan iktidar partisi Ulusal Kongre'nin Genel Başkanı İbrahim Gandur gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis, Gandur'un başkent Hartum'daki evinde arama yaptı, aramanın ardından eski Dışişleri Bakanını gözaltına aldı.

Gandur'un neden gözaltına alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan 2019'da askeri darbeyle görevinden alınıp tutuklanması üzerine partinin başına geçen Gandur, son günlerde Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçici hükümete sert eleştiriler yöneltiyordu.

Kaynak: AA

Manşet

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