Eski milletvekili Süleyman Bölünmez silahlı saldırı sonucu yaralandı
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Eski milletvekili Süleyman Bölünmez silahlı saldırı sonucu yaralandı

11.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:23
Eski milletvekili Süleyman Bölünmez silahlı saldırı sonucu yaralandı

Eski Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu kolundan yaralandı.

Eski Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu kolundan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin 22. Dönem Milletvekili, Şırnak Kömür Ocakları işletmecisi Bölünmez, ocak sahasındaki incelemesi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kolundan yaralanan Bölünmez, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölünmez'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Jandarma, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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