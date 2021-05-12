Eski kocasının beyzbol sopasıyla acımasızca darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
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Eski kocasının beyzbol sopasıyla acımasızca darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | 3. Sayfa

Eski kocasının beyzbol sopasıyla acımasızca darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı "Acıdan nefes alamadı gerçekten öldüm zannettim" Ölüm tehditleri aldığını iddia eden genç kadın koruma talep etti Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde üç yıl önce ayrıldığı ve borç para talebini geri çevirdiği...

Eski kocasının beyzbol sopasıyla acımasızca darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı

"Acıdan nefes alamadı gerçekten öldüm zannettim"

Ölüm tehditleri aldığını iddia eden genç kadın koruma talep etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde üç yıl önce ayrıldığı ve borç para talebini geri çevirdiği eski kocası tarafından sokak ortasında beyzbol sopası ile acımasızca darp edilen Efsun Habiboğlu, yaşadığı korku dolu anları "Öldüm zannettim" diyerek anlattı. Denetimli serbest bırakılan eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden genç kadın, devletten korunma talep etti.

Olay 3 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.Ş. adlı şahıs, 1 yıl önce boşandığı eski eşi Efsun Habiboğlu'dan 2 bin TL borç istedi. Habiboğlu'nun olumsuz cevap vermesi üzerine telefondan hakaretler savuran G.Ş, 4 gün sonra eski eşinin evinin önüne gitti. Bir süre bekleyen G.Ş., çöp atmak için dışarı çıkan Habiboğlu'nu beyzbol sopasıyla acımasızca darp etmeye başladı. Dakikalarca eski eşini beyzbol sopası darp eden G.Ş., Habiboğlu'nun elindeki telefonu, ev ve arabasının anahtarlarını alarak olay yerinden uzaklaştı.

Acımasızca darp etti serbest kaldı

Genç kadının darp edildiğini görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla E.H. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan G.Ş. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca denetimli olarak serbest bırakıldı.

"Bacaklarını kıracağım, seni yaşatmayacağım"

Eşinin daha önce de seyir halindeki aracını sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olduğunu iddia eden Efsun Habiboğlu, "Eski eşimle 3.5 yıl evli kaldık. Yaklaşık bir yıldır kendisinden ayrıyız. Beni darp ettiği için ayrıldık kendisiyle. Beni arayıp borç para istedi. Ben de veremeyeceğimi söyledim. Bu sefer kendisi beni tehdit etmeye başladı. 'Bacaklarını kıracağım, seni yaşatmayacağım, nereye gidersen bulacağım' gibi şeyler söylemeye başladı. Daha sonra evimin önüne geldiğimde kendisi aracı ile beni bekliyordu. Ben de durmadım devam ettim. Beni takip ederek trafikte sıkıştırıp bariyerlere çarpmama sebep oldu" dedi.

"Hüngür hüngür ağlamaya başladım"

Kazanın şoku ve korkudan ağlamaya başladığını ifade eden Habiboğlu, "Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Polis aradım, karakola gelmem gerektiğini söylediler. Arabanın kapısı kilitli olduğu için bana ulaşamadı, arabamı çarptığımı görünce gülerek uzaklaştı. Kızımı gitmiş ablamdan almış, çalıştığım zamanlarda kızımı ablama bırakıyorum. Ablam söyleyince ben de karakola gittim. Kızımı aldığını, beni tehdit ettiğini ve borç para istediğini, kaza yapmama sebep olduğunu söyleyip şikayetçi oldum. Bir iki saat sonra eve gittim. Korkumdan hemen gidemedim. Bir iki saat sonra eve gittim" diye konuştu.

"Acıdan nefes alamadı gerçekten öldüm zannettim"

Olayın ardından ablasına iftara giderken eski eşinin pusu kurarak kendisini darp ettiğini anlatan Efsun Habiboğlu, "Ablamla karşılıklı oturuyoruz. İftar saati ablama geçerken çöp attım, arkama döndüm pusu kurmuş kendisi, beni bekliyor. Elinde beyzbol sopasına benzer bir sopa ile saklandığı yerden çıktı, bana doğru koşmaya başladı. 'Yapmaz heralde' dedim, baktım bayağı şiddetli koşunca elimdekileri bıraktım, kendimi koruma pozisyonuna aldım. Bir vuruyor, iki vuruyor. Acıdan nefes alamadım, gerçekten öldüm zannettim. O sıra tek aklıma gelen kızım oldu. Komşuların sesini duyunca, elimde telefonum, evimin anahtarı, arabamın anahtarı onları benden zorla çekiştirerek aldı. Yürüyerek uzaklaştı" şeklinde konuştu.

"'Sen gebereceksin' diye tehdit mesajı aldım"

Ambulansla hastaneye kaldırıldığını dile getiren Habiboğlu, "Canım gerçekten çok yandı. Acıdan nefes alamayacak duruma geldim. Polis kontrolü altında karakola gittim, şikayetçi oldum. Ertesi gün onu adli kontrol altında salmışlar. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Bir an önce gereken cezayı almasını istiyorum. Başka kullanıcı hesaplarından bana tehdit mesajları atıyor. 'Sen gebereceksin' diye tehdit mesajı aldım. Bu yüzden can tehlikem var. Devletten koruma talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Darp anları güvelik kameralarına yansıdı

Bir binanın güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, çöp atmaya çıkan E.H., elinde beyzbol sopası ile eski eşinin kendisine doğru ilerlediğini görünce kendini yere bırakıyor. Hızla yaklaşan G.Ş. ise yere düşen E.H.'yi acımasızca darp etmeye başlıyor. Dakikalarca süren darp sonrasında G.Ş., elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Durumu gören vatandaşlar ise darp edilen genç kadının yardımına koşuyor. Görüntülerde E.H.'nin elindeki çöpü attığı andan sonra yanına koşarak gelen şahısın E.H.'yi darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski kocasının beyzbol sopasıyla acımasızca darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
Eski kocasının beyzbol sopasıyla acımasızca darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
Eski kocasının beyzbol sopasıyla acımasızca darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı
Eski kocasının beyzbol sopasıyla acımasızca darp ettiği kadın korku dolu anları anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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