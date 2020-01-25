Eski kız arkadaşa tecavüze 12 yıl hapis cezası

25.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:41

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'ye bağlı Ozanköy'de eski kız arkadaşına zorla tecavüz eden Baver Çoban, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 11 Şubat 2019 tarihlerinde meydana geldi. İddiaya göre Baver Çoban (20), buluştuğu eski kız arkadaşı 19 yaşındaki C.G.'yi konuşmak için Ozanköy Futbol Sahası'ndaki Basın ve Gözlem Odası'na götürdü ve darp ettikten sonra tecavüz etti. Olay sonrası C.G. polise giderek şikayetçi oldu. Mahkemeye çıkarılan Baver Çoban, tecavüz iddiasını redderek, "Onun rızası ile birlikte olduk. İftira atıldı bana" dedi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri de, Çoban'ın C.G.'ye, "Tuvalete girmezsen çok kötü şeyler olacak. Buradan çıkamazsın, seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini söyledi. Mahkemede söz alan Çoban da, C.G. için, "Beni elde edemedi. Aşk gözünü kör etti. Eski kız arkadaşım kalp hastası ara ara bayılıyordu. Yine bayıldı, ayıltmak için yüzüne tokat attım. Adi biri değilim. İstesem param var, gece kulüplerine giderim" dedi.

Baver Çoban'ın yargılaması dün sona erdi. Kararı açıklayan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fusün Cemaller, tecavüz suçunun ömür boyu hapis cezası öngördüğünü söyledi. Cemaller, "Bu tür suçlar giderek yaygınlaştı. Kamu vicdanında tepkilere neden oluyor. Toplumda endişe yaratıyor. Tecavüz mağduru kız, 19 yaşında. Psikolojik tedavi görüyor. 8 seans terapi aldı, ağır travma ve depresyon yaşıyor" dedi.

Cemaller, değerlendirme sonrasında Çoban'ın 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA